Inauguran olimpiada del deporte villaclareño

Con 32 disciplinas acreditadas y más de 1000 competidores, la Olimpiada del Deporte Villaclareño quedó inaugurada en la ciudad de Santa Clara, una justa que está dedicada a Fidel, en el centenario de su natalicio.

Durante cinco jornadas, el evento congrega principalmente a atletas de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) que residen en el municipio de Santa Clara, en las categorías escolar juvenil y pioneril, además de competidores de otros municipios villaclareños.

La cita se extenderá hasta el próximo día 6 del mismo mes, cuando se realice la ceremonia de clausura en áreas del estadio Augusto César Sandino.