Estados Unidos lanza nueva oleada de bombardeos contra Irán

Tomado de Cubadebate /

Estados Unidos lanzó este miércoles nuevos ataques contra varios puntos de la ciudad iraní de Ahvaz, en la provincia suroccidental de Juzestán, mientras medios locales reportaron explosiones en las cercanías de Bandar Abbas.

La agencia oficial iraní IRNA citó al vicegobernador de Juzestán, Valiollah Hayati, quien confirmó que fuerzas estadounidenses atacaron distintos lugares de Ahvaz.

En paralelo, medios iraníes informaron sobre tres explosiones al este de Bandar Abbas, en la provincia meridional de Hormozgan.

Hasta el momento, las autoridades no ofrecieron información sobre posibles víctimas ni daños materiales provocados por los ataques.

Esta es la cuarta noche consecutiva de operaciones aéreas estadounidenses contra ciudades e islas de Irán, en medio de una escalada militar que también involucra a varios países árabes de la región.

El martes, Jordania anunció la interceptación de cuatro misiles procedentes de territorio iraní, mientras Kuwait y Bahréin informaron sobre la activación de sus sistemas de defensa frente a amenazas aéreas.

Washington sostiene que sus ataques responden a las acciones iraníes contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Teherán, por su parte, afirmó haber bombardeado instalaciones militares estadounidenses en países árabes, algunos de los cuales reportaron víctimas civiles y daños en infraestructura.

Irán advirtió además que actuará contra cualquier embarcación que intente atravesar el estrecho de Ormuz sin coordinación con sus autoridades o fuera de las rutas establecidas por Teherán.

Omán e Irán acordaron continuar las consultas para garantizar la seguridad de la navegación y la libertad de tránsito en esa estratégica vía marítima.

Washington y Teherán firmaron en junio un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego, con mediación de Qatar y Pakistán.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin de la tregua tras una nueva escalada del conflicto