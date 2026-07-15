Amplia jornada de festejos en el aniversario 337 de Santa Clara

Tomado de CMHW/

Con múltiples actividades, y aún en medio de un escenario económico muy complejo, se celebraron los 337 años del nacimiento de una ciudad santa y clara en el centro de Cuba.

Santa Clara se vistió de gala para festejar el aniversario 337 de esta ciudad, en medio de un contexto muy difícil, pero con el mismo amor y apego de sus habitantes a las raíces y la historia de esta tierra conocida como la ciudad de la patriota y benefactora Doña Marta Abreu de Estévez y del Comandante Ernesto Che Guevara.

Como ya es tradicional, luego de la alocución del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y del toque de la diana mambisa por la gloriosa efeméride, en horas de la mañana llegaron los hijos de la Octava Villa, Remedios, para ser recibidos en el Puente la Cruz y recordar así el acto que dio inicio a este nuevo asentamiento poblacional.

Muy cerca de ese sitio fue inaugurado el centro Cultura y arte, con nuevas opciones para los lugareños y visitantes.

Las actividades fueron encabezadas por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio, así como Diamela López y Osmani García, máximas autoridades política y gubernamental de la cabecera provincial.

En el Parque el Carmen donde según cuenta la historia se realizó la misa fundacional por 18 familias remedianas, la reconocida Marta Anido Gómez Lubián a quien se dedicó esta efeméride, habló del orgullo de nacer y vivir en esta ciudad.

«Continúan con nosotros esas dos figuras de nuestra historia pasada y presente, lo cual nos hace decir con respeto y amor que Santa Clara vibra con el amor de ser la heroica ciudad de Marta y el Che, con el compromiso en este 337 aniversario de mantenerla más cuidada, más limpia, de preservar sus centenarias tradiciones, su patrimonio histórico y cultural, es lo que debemos y tenemos que hacer para continuar la historia, esta historia de lucha y de victorias que ya cuenta 337 años de esta santa y clara ciudad. ¡Felicidades!», expresó emocionada.

Una feria gastronómica comercial por toda la calle Máximo Gómez, y el homenaje ante la estatua a Doña Marta Abreu en el Parque Vidal prosiguieron la jornada, matizada por presentaciones culturales de lo mejor del talento artístico de la ciudad.

En la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí se hizo el acto de reconocimiento a santaclareños y otras personalidades e instituciones que con sus ricos aportes y trayectoria han aportado a la vida económica y social de esta localidad.

Como momento especial, se otorgó la Distinción “Santa Clara es mi vida” a Marta Anido Gómez Lubián, quien, una vez más, ratificó el orgullo de haber nacido y haber dedicado su vida a una tierra que le corre por las venas.

Prestigiosas personalidades de la cultura, la educación, el deporte, líderes comunitarios, combatientes, fueron acreedores de la distinción Colaboración cultural con la ciudad; mientras que otro grupo recibió la condición de Huésped Distinguido e Hijo ilustre de la ciudad, en tributo a esas personas que han entregado a Santa Clara toda su vida profesional, con el amor a una tierra donde echaron raíces.

Otro momento emotivo fue el otorgamiento del Escudo de Armas de la ciudad a la Empresa de Recuperación de Materias Primas. Orlando Morfi, su director, declaró que es un homenaje a un colectivo con sentido de identidad, pertenencia, con muchos deseos de hacer y el compromiso de cumplir cualquier tarea que se le asigne.

Con muchas emociones y los aplausos de los allí presentes, también se entregó la llave de la ciudad a Marta Meneses, prestigiosa personalidad de la cultura santaclareña y Pablo García Ledón, gloria deportiva, ex atleta del equipo nacional de baloncesto, quienes declararon sentir mucho orgullo por esta condecoración que dedican a su pueblo amado.

La jornada prosiguió con la tradicional siembra del tamarindo 337 en el Bosque que conserva ese árbol símbolo de la ciudad, además de inauguración de obras, actividades culturales, y otras opciones recreativas.