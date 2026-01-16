Encrucijada honra a los valerosos hijos de la Patria

El pueblo de Encrucijada acudió masivamente al acto de reafirmación revolucionaria en homenaje a los 32 compatriotas caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Una congregación que se dió cita, además, para repudiar la despiadada agresión del imperialismo, que una vez más reafirmó su naturaleza.

Idalsis Machado Fabré, primera secretaria del Partido en Encrucijada, destacó que nuestros 32 compatriotas son el más claro ejemplo de la máxima martiana de que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.

De esta forma el pueblo encrucijadense hizo suyo el dolor de los familiares y compañeros de nuestros hermanos asesinados.