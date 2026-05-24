El beisbol cubano asumirá sus compromisos competitivos internacionales

Tomado de JIT/

A falta de los campeonatos nacionales por el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético y financiero, la Mayor de las Antillas ya comenzó un programa de evaluación en las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 18.

Aunque la compleja situación por la que atraviesa Cuba asociada al recrudecimiento del bloqueo y los cercos energéticos y financieros impuestos por Estados Unidos, el béisbol no se detiene. Aun así asumirá sus compromisos internacionales pactados para este añoi.

Por esas razones, ante la imposibilidad para celebrar los campeonatos nacionales Sub-12, Sub-15 y Sub-18 años, la Comisión Nacional de Beisbol ha decidido aplicar un sistema de trabajo que permita dar seguimiento a los principales talentos de esas categorías.

Este sistema implicará a especialistas de esa estructura y de las comisiones provinciales, quienes organizarán pruebas físicas y técnicas diseñadas para evaluar el estado actual de esas jóvenes, y sus opciones de ser convocadas a las preselecciones de las que emergerán los equipos que nos representarán en los exigentes eventos internacionales convocados.

Los compromisos para los que este grupo de trabajo laborará arduamente son el Campeonato Panamericano Sub-12 (22 al 29 de agosto, en Mazatlán, México), el Campeonato Mundial Sub-15 (23 de septiembre al 4 de octubre, en Mérida, México) y el Campeonato Panamericano Sub-18 (7 al 14 de octubre, en Santo Domingo, República Dominicana).

Ya el programa para esas sesiones de trabajo comenzó este sábado, en Las Tunas, concebido en función de examinar los elementos considerados de mayor importancia y conciliado con los territorios.