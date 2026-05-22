Luna Naranja en Concierto con invitados especiales

Un Concierto especial ofrecieron en Santa Clara los intelectuales y artistas, El Kikiri de Cisneros y Rey Montalvo, el locación del encuentro fue sin dudas, La Luna Naranja.

El Centro Cultural La Luna Naranja en Santa Clara establece en su programación un abanico de opciones muy variadas y dentro de ese entramado inteligente y plural, siempre reserva espacios para invitados muy especiales, que no siempre son de Santa Clara.

Esta vez, nos referimos al Concierto Como el Siglo de Oro, donde la esencia partió de la obra de creación de El Kikiri de Cisneros, y el cantautor y conductor de espacios televisivos Rey Montalvo.

Ambos desde sus presupuestos artísticos y desde sus poéticas muy personales, regalaron en forma de fusión, sonetos, romances, improvisaciones, pie forzados, en fin canciones, todo con un manejo profundo, inteligente, y belleza en sus imágenes dónde además, prevalecen los textos que dicen y nos dejan pensando, junto a la música que cala almas y corazones.

Exitoso fue este encuentro, en una Luna Naranja, eminentemente cultural, íntima, distendida por los que llegan y comparten su arte, y sobretodo porque cada nueva visita artística se apropia del toma y daca, dejan en el escenario lo mejor de sí y se llevan de los santaclareños el cariño y admiración de sus gentes.

La Luna más que Naranja es siempre luminosa, porque encierra en sí el espíritu del verdadero arte.