Cubanos avanzan a cuartos de final en Circuito Norceca de Voleibol de playa

Tomado de JIT/

Los dúos cubanos de Damián Gómez-Eblis Veranes y Kailín Garrido-Maykelín Drik avanzaron a cuartos de final en el Circuito de Norceca de Voleibol de Playa 2026, en la parada con sede en la ciudad mexicana de Madero, en Tamaulipas.

Ambas parejas ganaron invictas este viernes en la cuarta fase del periplo de la región Norte, Centroamericana y del Caribe, que otorga puntos con vistas al proceso clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Gómez y Veranes se impusieron a los dominicanos Hayerling De Jesús y Oscar Martínez en sets corridos de 21-13 y 21-15, y a los costarricenses Julián Araya y Stanley Grant en dos idénticos parciales de 21-14, sin excederse en cada partido, ambos de 31 minutos de acción. Ellos lideraron el grupo B.

Sus compatriotas Kailín Garrido y Maykelím Drik tuvieron igual suerte en su lote B, al disponer de las guatemaltecas Paola Alvarado y Marisabel González (21-10 y 21-7) antes de rendir a las estadounidenses Paloma Bowman y Michelle Shaffer en reñido choque (15-21, 21-17 y 15-12).

A esta parada asisten 14 binomios varoniles de 12 países y en el femenino 13 de 10, en una temporada en la que el circuito sirve de fogueo a las duplas clasificadas, como las nuestras, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, previstos en esta disciplina del 25 al 31 de julio.

Los cubanos debutaron en la segunda fase, que se disputó en la playa de Güibia, en Santo Domingo.

Damián y Eblis conquistaron la medalla de plata, tras caer 1-2 (17-21, 21-11 y 7-15) frente a los mexicanos Antonio Lares y Carlos Andrés Ayala.

Por su parte, Kailín y Maykelín no pudieron adelantar a cuartos de final, y en la discusión del noveno peldaño vencieron a las canadienses Anna Prokofieva y Claire Crossfield por 2-1 (18-21, 21-11 y 15-11).