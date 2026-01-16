Solemne tributo en Quemado de Güines a los combatientes caídos en Venezuela

En el municipio de Quemado de Güines, tierra donde germinó la simiente guerrillera de Las Villas, se pudo palpar el sentimiento patriótico de un pueblo, que en solemne tributo, acudió a la sede del Partido municipal a rendir honores a los treinta y dos combatientes caídos en la hermana República de Venezuela.

La tarde se tornó más gris y los quemadenses en un adiós callado y solemne, ofrecieron cálido abrazo de despedida a los valerosos hijos que hoy la patria contempla con orgullo y dolor multiplicado. Las palabras de jóvenes y la primera secretaria del Partido en el municipio, Yolisel Garmendía, retumbaron con la misma fuerza e intransigencia de los compatriotas caídos que prefirieron morir antes que renunciar a sus principios.

En cada paso silencioso se veneró la historia de valor y heroísmo de los hijos de la patria que dejaron pospuestos sueños y abrazos, para cumplir con su deber en la hermana nación. Porque sus nombres ya están inscritos en las gloriosas páginas de la historia, seguirán latiendo desde el lugar sagrado, en pie de lucha, en defensa de la dignidad y la paz.