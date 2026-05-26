Culmina primera edición del Colegio Universitario de la Universidad Médica de Villa Clara

La primera edición del Colegio Universitario de la Universidad Médica de Villa Clara culmina con resultados satisfactorios, tras un año de preparación académica y vocacional dirigido a estudiantes de duodécimo grado interesados en las ciencias de la salud.

Más de 40 estudiantes procedentes de centros preuniversitarios de Santa Clara ingresaron en este programa, donde se ofertaron las carreras de Medicina, Enfermería y Tecnología de la Salud, entre ellas la licenciatura en Higiene y Epidemiología.

Durante el curso escolar, los alumnos desarrollaron su formación académica y posteriormente participaron en un curso propedéutico de ocho semanas, concebido para acercarlos de manera práctica y teórica a las diferentes especialidades del sector sanitario. Esta experiencia permitió fortalecer la orientación profesional y la preparación de los futuros universitarios.

El programa tuvo una excelente aceptación entre estudiantes, profesores y familiares, consolidándose como una iniciativa que favorece la formación temprana de vocaciones hacia las ciencias médicas.

La graduación de esta primera edición tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Aula Magna de la Universidad Médica de Villa Clara, en un acto que reconocerá el esfuerzo y dedicación de los participantes.

Actualmente, la Universidad Médica de Villa Clara acoge a más de seis mil estudiantes distribuidos en 11 carreras, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales de la salud para Cuba y otras naciones.