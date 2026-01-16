Camajuanenses honran a sus héroes

El pueblo de Camajuaní rindió homenaje a los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

En el sentido tributo a los mártires caídos en el cumplimiento de su deber, se ratificó el compromiso de los camajuanenses con los ideales revolucionarios y de solidaridad.

La luctuosa jornada contó con la presencia de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno del municipio, y dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionaria y del Ministerio del Interior.