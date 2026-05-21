Inder precisa indicaciones para cierre del curso escolar

Su Dirección de Formación y Superación ratificó que los calendarios de evaluación final en las instituciones educativas de ese organismo (EIDE, EPEF, ESPA, ESFAAR) se mantienen hasta el próximo 31 de mayo.

Precisó que los educandos de esos planteles actualmente desconcentrados, e insertados en instituciones del Ministerio de Educación, culminarán el curso en el período aprobado para ellas, hasta el 30 de junio.

Las indicaciones también fijan otros procederes importantes como los establecidos para estudiantes-atletas afectados por enfermedades o enrolados en competencias o bases de preparación fuera del país, y llaman a estrechar los canales de comunicación con las familias.

Igualmente se orienta jerarquizar los actos de graduación, reconocer a alumnos y docentes destacados, y analizar a fondo aciertos y dificultades, a partir del comportamiento de parámetros como retención, promoción, resultados deportivos y formación integral.

Otras prioridades señaladas son preparar crear condiciones para un proceso de entrega pedagógica a la altura de lo demandado, y garantizar participación en actividades sociales y de impacto convocadas en los territorios.

Se suman, contribuir a la recuperación de mobiliario escolar y la base material de estudio, el cuidado de los locales y presencia en el programa deportivo y recreativo que se diseñe para el verano.