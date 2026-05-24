Premian a pioneros ganadores del concurso provincial «La defensa civil en acción»

Porque la patria es la escuela grande, donde se funden las semillas del futuro, en la primaria Antonio Briones Monto del municipio de Quemado de Güines, se desarrolló la premiación de un grupo de pioneros ganadores del Concurso Provincial «La defensa Civil en Acción.»

En el marco de la ceremonia presidida por Yolisel Garmendia Lombera Primera secretaria del partido en el municipio y Osmel Pérez Negrin Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Diputado al parlamento cubano, se repudiaron las más recientes declaraciones del gobierno de los Estados Unidos contra el General de ejército Raúl Castro Ruz y se hizo entrega de reconocimientos a los doce pioneros ganadores en el certamen en la categoría de Artes Plásticas y literatura.

En el acto de premiación del evento auspiciado por la Unión de Jóvenes Comunistas, el Ministerio de Educación y los Órganos de la Defensa Civil, se hizo extensivo el reconocimiento a Mileidi Rodríguez instructora del taller Wuilfredo Lam y maestra de generaciones, a la dirección municipal de educación y el centro escolar sede del acto, uno de los que más lauros a obtenido en diferentes ediciones.

Desde las diferentes manifestaciones artísticas, los pioneros Quemadense rindieron honor y reconocimiento a los Combatientes que preservan la seguridad de la Patria y son fieles guardianes del futuro.