En Manicaragua se efectuó desfile proletario por el Primero de Mayo

Luego de la audición de las palabras centrales por Ariadna Castellón Linares, Secretaria General de la Central de Trabajadores de Cuba en Manicaragua, inició la celebración proletaria con el desfile encabezado por la Presidencia y el bloque de miembros de la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana.

Una vez más, la Avenida Juan Bruno Zayas se coloreó y vibró por Cuba y juntos marcharon los trabajadores agrupados en los catorce sindicatos con la convicción de que la esperanza no se cansa y de todos depende el verso del patriotismo, unidad y resistencia.

El desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en Manicaragua, municipio montañoso villaclareño, fue compromiso y satisfacción por el deber cumplido, la certeza de pertenecer a un pueblo indoblegable, la firmeza de honrar el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su natalicio, el orgullo al reafirmar y defender la soberanía. Fue la fiesta de la dignidad nacional.