Aduana cubana detecta cannabinoides sintéticos en cajas de alimentos procedentes de EE.UU.

Tomado de Cubadebate/

Especialistas de la Aduana General de la República interceptaron un cargamento de cannabinoides sintéticos ocultos en dos cajas de alimentos procedentes de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional José Martí.

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana, informó este viernes desde su perfil en la red social X que la sustancia, conocida como “químico”, fue detectada como resultado del trabajo conjunto de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas.

El operativo forma parte de las acciones de control fronterizo que el país mantiene contra el tráfico ilícito de estupefacientes, en el marco de la política de “tolerancia cero” frente a las drogas.

Las autoridades destacaron la efectividad de los sistemas de análisis y control de riesgo implementados en la principal terminal aérea del país.