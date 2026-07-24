Vicepresidente cubano preside acto por el 26 de julio en Caibarién

Tomado de Soy VillaClara/

El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, preside la celebración del 26 de julio en Villa Clara.

Acompañan al vicepresidente cubano, Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefa del departamento de atención a los servicios; Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro; Susely Morfa González, miembro del Comité Central y presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP) ; y Milaxy Yanet Sanchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional y Vice Presidenta del CDP de Villa Clara.

Una representación del pueblo de Caibarién, municipio sede de las celebraciones centrales por la efeméride del Moncada, inunda la plaza del emblemático Malecón de pescadores y gente.

Caibarién elegido para la sede de las actividades centrales en VillaClara por el 26 de Julio en la emulación fraternal por la efeméride, y Remedios resultó destacado.

Avalan los resultados de la Villa Blanca, la solución a problemas que aquejan a la población, con la participación del pueblo y el apoyo de entidades estatales y no estatales en la búsqueda de alternativas para enfrentar la actual situación económica y energética del país, como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo impuesto a Cuba por el Gobierno de los EE. UU.

Entre las obras emprendidas en saludo a la fecha para elevar la calidad de vida del pueblo, sobresalen:

➡️ La ejecución de dos pozos para garantizar el abasto de agua, la instalación de una tercera bomba y la restauración del tanque de almacenamiento del vital líquido en las afueras de la ciudad.

➡️ La instalación de paneles solares en la planta principal de Etecsa.

➡️ La construcción de un centro poliservicio en Van Troi ll, que contará con una consulta médica, farmacia, tienda, punto de leche, panadería y sucursal bancaria, y aportará a la urbanización de esa barriada de edificios multifamiliares.

➡️ La puesta en marcha de un sistema de irrigación en el área productiva de Dolores, y la perforación de pozos para el abasto a la población y entidades aquejadas de la falta de agua potable.

➡️ El remozamiento de la Plaza del Malecón, adonde acude la juventud, y el Mercado de la Plaza.