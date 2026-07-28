Inauguraron importantes obras de salud en hospitales de Villa Clara

Tomado de ACN/

Las principales autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno en Villa Clara inauguraron hoy un conjunto de obras de gran impacto social en los hospitales provinciales Pediátrico José Luis Miranda y Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, como parte del programa de inversiones que acomete el sector de la salud en la provincia.

Susely Morfa González, integrante del Comité Central del PCC y primera secretaria de esa organización política en la provincia, y la gobernadora del territorio, Milaxy Yanet Sánchez Armas, dejaron oficialmente abiertas en el Hospital Pediátrico una moderna panadería y dos nuevas cafeterías que prestarán servicios las 24 horas del día.

Esta última prestación incluye, de manera novedosa, un servicio gratuito de alimentación destinado exclusivamente al personal médico que se encuentra de guardia.

Durante la apertura, Morfa González elogió el decisivo aporte y la articulación de los actores económicos estatales y privados que intervienen en la transformación constructiva de la institución infantil, con un reconocimiento especial para el gremio de los trabajadores tabacaleros de Villa Clara, quienes han asumido un rol protagónico en el financiamiento y ejecución de las obras.

Leydi Saray Rodríguez, directora general de Salud en el territorio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el proceso de reanimación capital abarcó las 16 salas de hospitalización de la institución pediátrica.

Los trabajos constructivos no solo incluyeron la pintura de los locales, sino también el montaje de modernos sistemas de climatización, la renovación del mobiliario clínico y el aseguramiento de insumos médicos indispensables.

Asimismo, precisaron que las mejoras se extienden al servicio de urgencias, el cual cuenta ahora con un cuarto confortable y dotado de todas las condiciones logísticas necesarias para el descanso de los familiares acompañantes.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro, donde fueron inauguradas las salas de Puerperio, Ginecología, Cuidados Perinatales y de Gestantes.

Sánchez Armas detalló que estos confortables locales acogerán de forma temporal los servicios del Hospital Materno Mariana Grajales, instalación de referencia que será sometida próximamente a una necesaria y profunda reparación constructiva.

El recorrido por el centro clínico-quirúrgico concluyó en los nuevos cubículos de la sala de terapia intensiva, dotados ahora de clima centralizado, redes hidrosanitarias totalmente renovadas y moderno mobiliario médico.

Durante el intercambio con el personal sanitario, la primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Villa Clara aseveró que estas obras dignifican la atención al pueblo y demuestran la prioridad que el Estado otorga a la salud pública,

Recalcó Morfa González que el esfuerzo de todos los sectores de la economía local permite avanzar en la mejora de la infraestructura hospitalaria de Villa Clara de manera sostenible.