Celebran en Camajuaní el Primero de Mayo

En Camajuaní la fiesta proletaria por el Día Internacional de los trabajadores mostró un pueblo unido que desfiló con el compromiso de reafirmar el respaldo a la Revolución con la convicción de que a la Patria se defiende.

Los diferentes sindicatos enarbolaron sus iniciativas alegando la voluntad de preservar la paz y el derecho a la soberanía de un país que aboga por el cese del criminal bloqueo energético y las medidas coercitivas del gobierno de los Estados Unidos a la isla.

La calle General Naya en Camajuaní exhibió los resultados de hombres y mujeres que desafían carencias y limitaciones para seguir aportando a la dignidad humana.

Así creativos y firmes también se sumaron al desfile por el Primero de Mayo los trabajadores de las formas de la gestión no estatal con una representación de los proyectos que contribuyen al desarrollo local del territorio.

Al cierre de la conmemoración, el sindicato de la cultura contagió a todos con la alegría de los hijos de la tierra de Valles y Parrandas.