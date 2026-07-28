En Manicaragua, Fórum por la Innovación

A fin de potenciar el desarrollo local y elevar los valores culturales del territorio se desarrolló en Manicaragua la Tercera Edición de la Feria del FÓRUM por la Innovación 2026.

En la jornada expusieron sus resultados diversas entidades y organismos, entre ellos el INDER, la Unidad Empresarial de Base Acopio y Beneficio del tabaco Potrero Grande, así como Cultura, Educación, ANAP, Estación Agroforestal Jibacoa y el Consejo Popular Manicaragua III.

Los trabajos presentados aportaron visiones innovadoras que tributan al desarrollo económico y social del territorio.

La cita estuvo presidida por Arildo Hernández Sánchez, Vice Intendente municipal y Rafael Espinosa Aguilar, Especialista del CITMA en el municipio montañoso villaclareño, quienes destacaron la pertinencia de las propuestas y la importancia de integrar la ciencia y la técnica en el quehacer cotidiano de las comunidades.