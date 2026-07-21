Incrementan los espacios para una recreación sana en Camajuaní

Con una fiesta de colores dio la bienvenida a la etapa veraniega en Camajuaní, el proyecto de desarrollo local » Los Yanes», que desde que abrió sus puertas ofrece un espacio para la recreación sana de niños y jóvenes del territorio.

Lida Machín Ferrer, administradora del proyecto refiere que la actividad forma parte de un programa variado diseñado para los meses de julio y agosto que incluye la participación del proyecto artístico Pequeñas Estrellas del municipio.

La cancha de fútbol, billar, domino, juegos de baloncesto, y tenis, son algunas de las propuestas para el entretenimiento y disfrute de los niños, según destacó Lida Machín.

Además del fútbol arena, principal atracción del Proyecto de Desarrollo Local Los Yanes, se expenden artículos y ropa deportiva y una variada oferta gastronómicas.