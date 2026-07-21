Feria del Arte artesanal en el centro de la isla

Auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, filial Villa Clara, se hizo en Santa Clara la edición 17 del Festival Exuberarte, dedicado a la Moda Artesanal.

Con un cambio de locación, pero manteniendo su esencia se hizo en el boulevard de Santa Clara la edición 17 de Exuberarte, el festival de la moda artesanal que se dedicó al aniversario 337 de la ciudad.

Alrededor del producto líder, el Telarte, presente en la feria comercial y en las pasarelas, la fiesta privilegió a los diseñadores del patio. A Reinier y Dianko con su estilo de modernidad, a Andy Lamas con la más auténtica tradición de nuestras abuelas, a la alta costura de Liliam Vilariño, al desenfado de la emprendedora kolya por vez primera en este evento, y al gustado proyecto Vestir la Edad de Isabel Cristina que acompaña el destino de las mujeres que sobrepasan los 50años, féminas que sin ser modelos portan con alegría la huella del tiempo.

Exuberarte también dedicó jornadas a los niños, con los diseños de Yudima y María Angélica y con la inserción del proyecto sociocultural de Javier y Raquel, interactuando con los pequeños.

Menos tiempo, en plena calle, con telón de fondo de las instituciones como La luna naranja, artex, la ahs, la tienda el baul, y el bar el más allá, todos en función de un bien común en Exuberarte, ratificar a SC como capital de la moda, y llegar al amplio e inteligente público de la ciudad que acude motivado por el arte del buen vestir, la distracción y el reencuentro con el diseño.

La cita de este año, sin ser nacional cumplió con las expectativas de una fiesta que no pasa de moda.