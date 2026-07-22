Cierre Taller de Danza en Santa Clara

Un taller vocacional de danza se hizo en el Centro de la Danza y el Teatro en Santa Clara, con alumnos de la escuela de arte y público aficionado interesado en esta manifestación.

El centro para la enseñanza artística, Olga Alonso de villa clara ha di7señado un amplio programa de talleres impartidos por maestros y profesores artistas, como por ejemplo, el de Danza, liderado por Ernesto Alejo desde lo artístico y Georgina Garí en lo académico.

Al mismo matricularon mas de 60 alumnos de diversas edades, tanto de la escuela de arte, como aficionados.

Teniendo en cuenta el plan de clases, en el mismo se impartieron diversas materias, técnicas de ballet, de danza, folclor, y repertorio de creación coreográfica, culminando con un trabajo meritorio que permite dar continuidad a un entrenamiento posterior al final del curso. Además, el taller estimula la motivación de actuar ante el público. A los que se inician en este mundo de la danza, funciona como taller vocacional que sirve para entrar a la escuela, y otros participan, por la curiosidad intrínseca del gusto por la danza, y asumen el taller, para probarse.

En el espectáculo final, se presentaron distintos números coreográficos, cerrando con la intervención del Mago Javier y pasajes de El Principito con sus enseñanzas y valores.