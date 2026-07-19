El futuro que germina

El día de los niños en el municipio de Encrucijada fue acogido como una gran fiesta, la que fue celebrada en todos los poblados y comunidades del municipio y que tuvo entre los participantes a los infantes, familiares, las maximas autoridades del Partido en el territorio y a trabajadores de la Cultura y el INDER.

Juegos deportivos y de participación que estimulan la creatividad de los pequeños, canciones infantiles y la ejecución de bailes tradicionales, formaron parte de una jornada que se constituyó en jolgorio para los más chicos de casa.

En una marea de risas y colores, donde el presente y el futuro marcharon de la mano, los niños fueron promesas que florecen convertidas en realidad, la que cuando se mira en los ojos del futuro,el presente siempre encuentra la razón para trascender y renovarse.