Ganó Cuba torneo individual de judo de Santo Domingo 2026

Tomado de ACN/

Cuba conquistó hoy dos medallas de oro, dos de bronce y un quinto lugar, y ganó el torneo individual de judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con escenario en el Pabellón de Deportes de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las selecciones masculina y femenina cubanas dominaron las acciones por países con seis preseas de oro y cuatro de bronce, escoltadas por las anfitrionas dominicanas (3-2-6) y Venezuela (2-1-7), naciones que se repartieron 11 de los 14 títulos en disputa.

Este lunes, los campeones fueron Andy Granda, en +100 kilogramos (kg) e Iván Felipe Silva (100 kg), mientras que las dueñas de las de bronce fueron Lianet Cardona (78 kg) y Dayanara Curbelo (+78 kg), en una jornada en la que Naysdel Cardoso (90 kg) quedó en el quinto lugar en la lucha por el bronce.

Granda y Silva subieron a lo más alto del podio con victorias por Ippon y Wazari ante el dominicano José Nova y el colombiano Francisco Balanta, respectivamente.

Cardona y Curbelo derrotaron por el metal bronceado a la venezolana Zunilda Chávez y la nicaragüense Izayana Morinco, en ambos casos por Ippon, en tanto que Cardoso perdió por Ippon frente al venezolano Jonhelius Patete, merecedor del bronce.

En jornadas anteriores, los cubanos consiguieron seis preseas, el sábado (3-0-0) y el domingo (1-0-2).

Los medallistas del domingo fueron Marlón Herrera, oro en los 73 kg, y Maylín del Toro (63 kg) y Anisleidys Ur López (70 kg), quienes alcanzaron preseas de bronce, mientras que el sábado se coronaron Jonathan Charón (60 kg), Dali Senmanat (52 kg) y Orlando Polanco (66 kg).

Sin preseas terminó el domingo, Rubén Romero (81 kg), quien terminó su accionar en la repesca, y el sábado, Yainet Coronado (48 kg) y Lían Benavides (57 kg), que resultaron quintas al perder en la discusión de las preseas de bronce.

Para mañana está previsto el torneo por equipos mixto, con accionar en los 57, 70 y +70 (f) y los 73, 90 y +90 kg (m), certamen en el que Cuba estará tambien con la etiqueta de favorita.