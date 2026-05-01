Cuba anuncia preselección para la Liga de Naciones de voleibol masculino 2026

Tomado de Prensa Latina

Cuba anunció hoy la preselección de 30 jugadores para la Liga de Naciones de voleibol masculino 2026, torneo que se disputará del 10 de junio al 2 de agosto.

Como un tejido que mezcla experiencia y savia nueva, la nómina diseñada por el cuerpo técnico que encabeza Jesús Cruz dibuja un grupo amplio, competitivo y sujeto a ajustes, acorde con la normativa del certamen que permite rotaciones durante las diferentes semanas de competencia.

Sobresalen en la convocatoria figuras de probado calibre internacional como el central Robertlandy Simón, el auxiliar Miguel Ángel López y el atacador Marlon Yant, acompañados por una generación emergente que busca consolidarse en la élite del voleibol mundial.

La lista incluye jugadores que militan en ligas de Europa y Asia, reflejo del creciente proceso de inserción internacional del voleibol cubano, con un promedio de edad de 25,7 años.

Entre las ausencias destacan nombres habituales como Osmany Uriarte Mergarejo, José Miguel Gutiérrez y Roamy Alonso, además del opuesto Bisset, lo que abre espacio a nuevas variantes tácticas en el esquema del colectivo técnico.

Cuba llega a esta edición de la Liga de Naciones con el propósito de reafirmar su progresión reciente, luego de un desempeño competitivo en la pasada temporada que le permitió mantenerse en el exigente circuito y mostrar tramos de alto nivel frente a potencias establecidas.

Históricamente, la mayor de las Antillas ha sido protagonista en el voleibol mundial, con títulos en la extinta Liga Mundial y podios olímpicos, aunque en la era de la Liga de Naciones —instaurada en 2018— su mejor desempeño ha sido avanzar a fases intermedias, en medio de un proceso de renovación.

El calendario de 2026 exigirá profundidad de banquillo y capacidad de adaptación, en un formato itinerante que obliga a sostener rendimiento durante casi dos meses, donde Cuba buscará convertir su potencia física en regularidad competitiva.

La preselección trabajará en las próximas semanas con vistas a definir el grupo definitivo que asumirá el reto estival, en una travesía donde cada punto será una prueba de carácter para un equipo que aspira a recuperar espacios en la élite.

Aquí la preselección:

Pasadores: Christian Thondike, Julio Gómez, Adrián Chirino, Ronaldo Flaquet, Lyvan Taboada.

Centrales: Robertlandy Simón, David Fiel, Thiago Suárez, Alexis Wilson, Javier Concepción, Jackdiel Contreras, Endriel Contreras.

Opuestos: Alejandro “Ragnar” Rodríguez, Daniel “Dani” Martínez, José Massó, José Carlos Romero, Alejandro Fuentes.

Auxiliares: Miguel A. López, Marlon Yant, Bryan Camino, Julio Cárdenas, Nivaldo Díaz, Víctor Andreu, Carlos Larrea, Félix Rodríguez, Luis Reyes.

Líberos: Yonder García, Yudiel Arrechea, Dairon Tissaut.