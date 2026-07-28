Venció Cuba a Venezuela por 3-0 en voleibol (m) de Santo Domingo 2026

Tomado de ACN/

La selección masculina (m) de voleibol de Cuba venció hoy a su similar de Venezuela, en partido que cerró su participación por el Grupo A de este deporte en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Cuba, vigente campeón, logró fáciles parciales de 25-18, 25-20 y 25-19, en el choque jugado en el Palacio de Voleibol Profesor Ricardo Gioriver Arias, con aforo para unos tres mil 500 espectadores.

Tras este resultado, los de la mayor de las Antillas tienen balance de dos sonrisas y una derrota en la liza, tras vencer 3-0 a Guatemala el domingo (25-15, 25-16 y 25-12) y caer sorpresivamente el sábado ante Puerto Rico en cuatro parciales (32-30, 25-22, 14-25 y 25-23), en el debut del voleibol masculino en estos juegos.

El torneo masculino de voleibol de Santo Domingo 2026 tiene lugar hasta el jueves 30 de julio, con la asistencia de ocho selecciones nacionales.

Componen el Grupo A de esta competencia Cuba, Guatemala, Puerto Rico y Venezuela, mientras que el Grupo B lo conforman el conjunto anfitrión de la República Dominicana, Colombia, México y Surinam.

Los voleibolistas cubanos defienden la corona conquistada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, donde la República Dominicana obtuvo la medalla de plata y Puerto Rico se alzó con el metal de bronce.

Cuba lidera históricamente la rama varonil del voleibol en estas lides de la región de Centroamérica y el Caribe, con 11 medallas de oro en sus vitrinas, seguida por México que tiene siete coronas y Puerto Rico con cinco.