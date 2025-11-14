Desarrolló Villa Clara Feria de Innovación

✍🏻📸 Alejandro J López

Como parte de las actividades por la jornada de la innovación en Villa Clara 2025, se desarrolló la Expo Feria de Innovación convocada por la Delegación Territorial del CITMA. El espacio reunió a especialistas, entidades y emprendimientos locales para mostrar soluciones científicas y tecnológicas aplicadas al desarrollo provincial.

En esta edición del evento se exhibieron más de 80 muestras entre productos, servicios e ideas investigativas que responden a programas de ciencia, tecnología y desarrollo local. Entre las propuestas presentadas, se pudieron ver equipos destinados al sector de salud, proyectos tecnológicos, productos agrícolas, avances biotecnológicos, y un sinfín de muestras que evidencian las capacidades resolutivas de la ciencia villaclareña.

Al respecto, la delegada territorial del CITMA, la Dra. en Ciencias María del Carmen Velasco, resaltó las fortalezas de la ciencia y la innovación en la provincia tras recorrer todas las exposiciones. Subrayó que el evento reafirmó el talento local, la capacidad para proponer soluciones desde los municipios y la importancia de consolidar redes que impulsen el impacto socioeconómico de la investigación en el territorio.