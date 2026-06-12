Anuncian en Villa Clara nuevas disposiciones para reservas en servicios nacionales 

Tomado de CMHW /

Ante la situación energética que limita el combustible para el transporte público, a causa del genocida cerco petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, el Ministerio del Transporte ha implementado un procedimiento excepcional que no incluye limitación de movilidad, ni se requerirá permiso o autorización para viajar, aclaró hoy el viceministro del sector Luis Ladrón de Guevara, durante una reunión de trabajo en la provincia de Villa Clara.

En el encuentro informó que se reducirán las capacidades en ómnibus nacionales a solo 37 asientos por salida y, a partir del 18 de junio próximo, se activará un sistema de prioridades para viajes impostergables.

Los criterios incluyen turnos y altas médicas (donde no opere Medibus), fallecimiento de familiar de primer grado, y asistencia a eventos de primer nivel; mientras el resto de las personas pueden continuar viajando por sus propios medios sin trámite adicional.

Ante la nueva realidad la Empresa Viajero no desaparece, por el contrario, será la única entidad autorizada para la comercialización de boletos, respaldados por un modelo de autorizo foliado, que quedará bajo custodia de la agencia para auditorías y controles.

En los territorios, precisó el viceministro, se crearán grupos de trabajo provinciales y municipales que gestionarán las capacidades asignadas a cada provincia.

“No van a aprobar o desaprobar viajes, subrayó, simplemente van a valorar los casos de necesidades urgentes para otorgarles prioridad, pues las oficinas municipales recibirán las solicitudes y la provincia asignará los espacios disponibles”.

Los interesados deberán acudir a la oficina municipal habilitada (preferiblemente en una agencia Viajero) con al menos 7 días naturales de antelación, y recibirán un número de solicitud. De asignarse la capacidad, se contactará al solicitante con mínimo 24 horas de anticipación para entregarle el modelo de autorizo con el cual podrá adquirir el boleto.

Según Juan Carlos Ferriol Navarro, representante del Ministerio del Transporte en esta central geografía, los ómnibus nacionales a partir de este 18 de junio las guaguas solo ofrecerán tres recorridos a la semana, ida y vuelta de Santa Clara a La Habana, y las rutas de cada tren de Occidente a Oriente y viceversa, circularán cada 16 días.

Los ómnibus saldrán hacia La Habana martes, jueves y sábado, a la 1:00 a.m., y retornarán el mismo día desde la capital a Santa Clara a las 9:30 a.m.

En el caso específico de Villa Clara, destacó una situación favorable.

“Los trenes continuarán circulando y pasarán por Santa Clara, ascendente y descendente, un día sí y un día no. La población tendrá posibilidades y capacidades para viajar”.

No se comercializará fuera del sistema autorizado. Las personas sin boleto podrán presentarse en la agencia de última hora con 3 horas de antelación para ómnibus y 6 para tren o barco; al tiempo que quienes ya posean reservación, con 1 hora previa a la salida en el caso de los ómnibus y 2 en el caso del tren.