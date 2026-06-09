Nuevo primer secretario del Partido en Placetas

Promovido el compañero Eduardo Rodríguez Cabrera, en lugar de Yaima Ángel Hernández, quien integrará el Buró Provincial.

El Pleno del Comité Municipal del Partido de Placetas aprobó la promoción del compañero Eduardo Rodríguez Cabrera como primer secretario en el territorio, en lugar de Yaima Ángel Hernández, quien fue promovida a miembro del Buró Provincial del Partido.



Rodríguez Cabrera, de 48 años de edad, se desempeñaba como funcionario de la estructura auxiliar del Comité Provincial del Partido en Villa Clara. Es Médico Veterinario, cursó el Diplomado en Administración Pública y el Entrenamiento para la reservas de cuadros políticos en la Facultad del Partido Carlos Baliño.

Comenzó su vida laboral como cuadro profesional de base de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas; en el año 2014 inició como vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal en Placetas hasta el 2019, que fue elegido vicepresidente, y posteriormente, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en este territorio.



El Pleno del Comité Municipal reconoció la experiencia, trayectoria y años de entrega de la compañera Yaima en este territorio.

Nuevo miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara

El Pleno del Comité Provincial del Partido en Villa Clara aprobó la promoción de la compañera Yaima Ángel Hernández, como miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad social, cargo que se encontraba vacante.

Ángel Hernández, de 46 años de edad, se desempeñaba como primera secretaria del Comité Municipal de Placetas. Es licenciada en Enfermería, Máster en Estudios Sociopolíticos y especialista en Dirección Política de la Sociedad. Comenzó su vida laboral en el hospital provincial Arnaldo Milián Castro, como supervisora, y posteriormente, subdirectora de enfermería; en 2008 pasó a ser cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde transitó por varias responsabilidades hasta llegar a ser primera secretaria del Comité Municipal de Santa Clara.

Por sus resultados, fue promovida en el año 2018 al trabajo profesional del Partido en el municipio de Santa Clara, donde asumió las responsabilidades de funcionaria y miembro profesional del Buró para atender la esfera de Construcción e Industria, y después, se desempeñó como primera secretaria del Comité Municipal de Placetas.

Ambos plenos fueron presididos por la compañera Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara.Nuevo primer secretario del Partido en Placetas