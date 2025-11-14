Inició Semana de la Cultura santaclareña

✍🏻📸Leonor Esther Martínez/ CMHW

Justo al cumplirse el aniversario180 del nacimiento de Doña Marta Abreu de Estévez, inició la Semana de la Cultura santaclareña.

Junto al monumento que evoca a la Benefactora en el Parque Leoncio Vidal comenzó el homenaje «Marta en la memoria», con la carga poética de los repentistas.

«Estamos celebrando el centenario de haber develado este monumento a nuestra querida Benefactora el 15 de julio de 1925, cuando se inauguró el nuevo parque; también «El niño de la Bota infortunada» y La Pérgola», explicó la historiadora de la Ciudad, Heidy Águila Zamora.

Autoridades del Partido, el Gobierno y Cultura estuvieron presentes en la jornada inaugural.

En el acto estuvo presente Marta Anido Gómez Lubián, vicepresidenta de la Cátedra «Marta Abreu», fundada hace 8 años en el evento «Memorias de la ciudad», cuyos integrantes trabajan en la docencia, la divulgación e investigación.

Como resultado, en el reciente Congreso de Historia fue presentado un audiovisual sobre la vida y obra de Marta Abreu aplicando la inteligencia artificial, con la coautoría de Judiel Reyes Aguilar. De acuerdo con un proyecto del Ministerio de Educación, el material fue solicitado para darlo a conocer en todo el país. Y este 13 de noviembre se visualizaron los 3 primeros capítulos de la serie «Marta», entre los materiales a competir en el Festival de invierno del Cine Club Cubanacán.

Tras el mini concierto ofrecido por la Banda provincial en el Parque, fue abierta al público la exposición «Colores de mi ciudad», resultado del concurso de Plástica infantil «Conociendo a Marta», coordinado entre la Cátedra que lleva su nombre y la de Artes Visuales de la Casa de Cultura «Juan Marinello».

Autoridades del Partido, el Gobierno, la Dirección de Cultura y ciudadanos interesados asistieron al homenaje a Marta que inició la semana de actividades como cada año, para reforzar la identidad local a través de las diversas expresiones artísticas.