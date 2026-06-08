Resalta Villa Clara en Jornada por el Día del Trabajador Jurídico

Tomado CMHW /

Cuba celebra el Día del Trabajador Jurídico, dedicado este año al centenario de Fidel. Es 8 de junio y evocamos la defensa de Ignacio Agramonte de su Tesis de Grado para graduarse como Licenciado en Derecho Civil y Canónico.

La entrega y profesionalismo de los juristas se reconoce por estos días, pero la celebración no solo distingue a los profesionales del Derecho, sino a todos los trabajadores implicados en la labor del sector, especialmente en Villa Clara, territorio que ratifica por más de dos décadas la condición de Provincia más Destacada.

La jornada comenzó aquí con un Taller de Asesores Jurídicos y abogados que atienden personas jurídicas, que remite a la relevancia de este tema en materia legal en estos momentos.

También se entregarán los tradicionales premios y reconocimientos del sector, para destacar el profesionalismo, la ética, los valores de los juristas y trabajadores del gremio, a quienes envió una felicitación Fernando Echerri Ferrandiz, presidente de la Unión de Juristas en Villa Clara.

La superación profesional distingue a la organización, lo confirman la nueva edición de la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas, así como la primera edición de la maestría en Asesoría Jurídica, entre otras acciones.

Los trabajadores jurídicos villaclareños celebran hoy su día con la distinción de provincia Más Destacada, retenida por más de 20 años. Un resultado que refleja también su inserción en la actividad legislativa del país y a favor de una mayor cultura jurídica, imprescindible en tiempos de una actualización constante.