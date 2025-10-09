Constatan marcha de la producción de arroz en Encrucijada

Cumplimentando una decisión del país, Nelsón González González, jefe de la Dirección de arroz del grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura, realiza una visita a todas las provincias del país, incluyendo a Villa Clara.

Es conocido que Encrucijada constituye el municipio mayor productor de arroz de Villa Clara, por ello el directivo sostuvo un contacto con las máximas autoridades del Partido, el Poder Popular, los directores de las formas productivas y una representación de los productores del cereal, donde se tuvo en cuenta las deficiencias señaladas al sistema por el vicepresidente cubano Salvador Valdez Mesa, en su reciente visita al territorio.

También se analizó la marcha de los preparativos para la siembra de frío a iniciarse a partir del próximo mes de noviembre y la de primavera, en febrero del próximo año.

Entre las novedades a introducir para la futura campaña se encuentran el inicio de un sistema de trabajo que incluye el uso de divisas con un componente en moneda nacional en los pagos a productores especializados, y que comprende además la compra del paquete tecnológico, dentro de un esquema que contiene los precios y la tasa cambiaria actual, la recuperación de la aviación agrícola con la adquisición de veinte motores para los aviones que brindan servicios a la agricultura, pertenecientes a la empresa nacional de servicios aéreos (ENSA), el empleo de nuevos avances tecnológicos como el uso de drones para las aplicaciones de herbicidas y fertilizantes, el mantenimiento de los precios de pago del arroz a los productores y la protección de la corriente en los Secaderos y las Plantas de semilla.