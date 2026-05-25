Arriba a su aniversario 45 Delegación Territorial del Instituto de Reserva Estatal en Villa Clara

El Instituto de Reserva Estatal en Villa Clara, celebra su aniversario 45 de creada , institución estratégica para la seguridad y el desarrollo del país, fundada el 28 de mayo de 1981 por iniciativa de los líderes históricos de la Revolución Cubana, Fidel Castro y Raúl Castro.

Con la misión principal de acumular, conservar y fiscalizar recursos vitales para la nación, esta entidad garantiza la protección de productos esenciales como alimentos, combustibles, medios de transporte, productos universales y otros insumos destinados a enfrentar situaciones excepcionales como epidemias, catástrofes naturales o escenarios de guerra.

La delegación villaclareña cuenta actualmente con más de 60 trabajadores y cuatro subdelegaciones, distinguiéndose por la estabilidad de sus procesos, la profesionalidad de sus especialistas y el compromiso permanente con la eficiencia y la disciplina laboral.

Uno de los logros más significativos de la institución durante los últimos años ha sido la implementación de un sistema de autoabastecimiento alimentario y de atención al hombre, iniciativas que fortalecen las condiciones de trabajo y contribuyen al bienestar colectivo.

En esta entidad las mujeres desempeñan un papel decisivo en diferentes áreas de responsabilidad y dirección, demostrando preparación, entrega y sentido de pertenencia en el cumplimiento de tareas estratégicas para el país.

Al frente de la Delegación Territorial del Instituto de Reserva Estatal en Villa Clara se encuentra el coronel de la reserva Tirso Moisés Sánchez Reyes,quien a través de su liderazgo ha sabido cohecionar a su colectivo laboral para garantizar la misión de la institución.

A 45 años de su fundación, la Delegación Territorial del Instituto de Reserva Estatal en Villa Clara reafirma su compromiso con la seguridad de los recursos del país y con la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia, manteniendo como premisa la responsabilidad, la organización y la lealtad al pueblo cubano.