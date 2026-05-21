Celebran 95 cumpleaños de Marta Anido

La promotora cultural, e investigadora de la cultura popular tradicional Marta Anido Gómez Lubian, celebró en el Mejunje de Silverio, sus 95 años de vida.

Para los santaclareños el nombre De Marta tiene un gran significado.

Primero por Marta Abreu de Estévez, la patriota y benefactora de la ciudad. También por Marta Meneses, mujer que lidera como directora los destinos culturales de SC.

Y luego, y aquí nos detenemos, por Marta Anido Gómez Lubian, la mujer lúcida y longeva, que la vida le ha regalado 95 años de experiencia.

Ella, por iniciativa de la Uneac y la dirección provincial de cultura, recibió en la sala Margarita Casallas, del Mejunje de Silverio, un homenaje sorpresa que tuvo como hilaridad artística la música en vivo de su propia familia y variaciones de ballet, como para no olvidar que fue Marta Anido quién creó en SC la primera Academia de Ballet, hoy rescatada por la Enseñanza Artística y que como símbolo tiene el nombre de Marta.

Entre los muchos obsequios llegó a sus manos, uno muy especial pues fue enviado por el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. También,

Las principales instancias del partido, gobierno, y de la cultura, de VC y de SC, además, la Uneac, la AHS, tributaron presentes, admiración y respeto, a una excelsa mujer que asume 95 años, y que siempre ha vivido para la cultura de su ciudad SC, y para su país.

Recibió Marta Anido en nombre de su pueblo el Escudo de Armas que entrega el gobierno, en esta provincia.