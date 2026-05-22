Estrena Teatro Dripy obra, Escrito con Sangre

Cercanos al nuevo aniversario de teatro Dripy, el colectivo defiende el trabajo de preparar en su sede a los futuros artistas. Con la obra Escrito con Sangre, Dripy apuesta por este ejercicio de graduación apoyando el desempeño de la Enseñanza Artística.

Si alguien dijo que el Amor es la fuerza que mueve la tierra, pues ese mismo sentimiento, presente siempre en Teatro Dripy, hizo posible el montaje, estreno y ejercicio de graduación que bajo el título Escrito con Sangre fue muy bien defendido por Anita, Lauren, Elsa y Néstor, actores del grupo, destacando en ellos, a los recién graduados.

Dripy desde que fue creado por la actriz y directora Margot Alvarez, ha tenido como esencia el trabajo con niños, priorizando a los pequeños de círculos infantiles. .

No obstante, Dripy abrió su diapasón y escribe, monta, y propone al público un teatro para adultos, combinado con la enseñanza, la reflexión, el buen gusto, y la presencia permanente en el mismo, de la poesía.

Escrito con Sangre ha sido además una acción en colectivo, un aprendizaje de presente a futuro.

Su texto fue elaborado por Lauren González, basado el argumento en la leyenda remediana La llorona de la calle de La Mar, siendo hoy un espectáculo con dirección artística y general de Wilfredo Rodríguez.

Puesta que desde el Amor y la poesía, coquetea con el ser humano, y lo hace en el mundo de los vivos y los muertos, pero con el sueño real que enfoca al Amor en el centro del universo.