Proceden a cambio de matriz energética ETECSA en Camajuaní

ETECSA

El Centro de Telecomunicaciones de Camajuaní es uno de los primeros de la División territorial de ETECSA en Villa Clara, que procede al cambio de la matriz energética, en busca de mantener la vitalidad de los servicios a la población, dada la crisis energética que atraviesa el país por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, a la isla.

Rosney Ruíz Zamora, Jefe del Centro de Telecomunicaciones en el municipio destacó que el programa comenzó con la instalación del sistema fotovoltaico que incluye alrededor de 60 paneles solares, con un equipamiento de alta calidad que demanda del tiempo necesario para su puesta en ejecución.

En un primer momento también se benefició el sitio tecnológico del Consejo popular de Vueltas, dónde radica el gabinete integral y posteriormente se trabajará en los demás sitios pertenecientes a otros tres consejos populares donde funcionan con el grupo electrógeno, vulnerables por el déficit de generación, se trata de José María Pérez, Luis Arcos Bergnes y Batalla Santa Clara.