Villa Clara: aplican multas y sanciones accesorias por violaciones de la legalidad en precios y tarifas

Tomado de la CMHW/

Como parte del Quinto Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al delito, la corrupción y las drogas se atendieron en el territorio 71 quejas, denuncias y peticiones de la población que han acudido a las direcciones de inspección. Asimismo se identificaron 43 personas que ejercían de manera ilegal.

Hasta la fecha se desarrollaron en Villa Clara 1181 inspecciones y se aplicó un total de mil 43 multas. De ellas el 42% obedece a violaciones de precios y tarifas, así lo informó Irail Trujillo Álvarez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular.



«El importe de las multas aplicadas supera los 5 millones de pesos, explicó el dirigente, y se han impuesto sanciones accesorias y 177 ventas forzosas a los que cometen infracciones de la ley. Se han cerrado también 29 establecimientos que se negaban a utilizar el pago electrónico y que eran reincidentes en el actuar violatorio. De igual forma se realizaron 13 decomisos, que se destinaron a la asistencia social»



Trujillo Álvarez aseguró que se han aplicado 26 contravenciones hasta este minuto por el no empleo de las pasarelas de pago y definió los tipos de violaciones en materia de bancarización.

Entre ellas la no aceptación en los negocios privados de determinadas denominaciones de billetes (5, 10, 20), las rebajas de precios para los que paguen en efectivo, la limitación del pago electrónico hasta una cifra determinada, por citar algunas.

En el contexto actual la falta de fluido eléctrico también limita en algunos lugares el pago en línea, y ello ocurre de manera ajena a la voluntad de vendedores y compradores.