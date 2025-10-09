Asociación Hermanos Saíz otorga Premio Maestro de Juventudes

La Asociación Hermanos Saíz (AHS), organización que en Cuba representa a las nuevas generaciones de creadores, otorgará este mes el Premio Maestro de Juventudes a figuras sobresalientes de la cultura en el país, anunció este jueves la entidad juvenil.

El galardón Maestros de Juventudes de la AHS 2025 será entregado el 22 de octubre en el Memorial José Martí como parte de la Jornada por los 39 años de la AHS.

Las figuras que recibirán la distinción son la investigadora, fundadora y primera directora del Teatro Nacional de Cuba, Isabel Monal; el cantautor Amaury Pérez; el fundador y director de la compañía infantil La Colmenita, Juan Carlos Cremata; la intérprete Premio Nacional de Música Mirian Ramos, además del artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas Rafael Zarza. Integran también esta nómina de galardonados el crítico de cine y director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo; el actor, director teatral y profesor Fernando Hechavarría; el director del grupo Teatro Andante, en Granma, Juan González Fife; el Premio Nacional de Música y relevante compositor y académico, Roberto Valera, así como, la escritora María Elena Llana y el director de la Orquesta Aragón, Rafael Lay.

Decenas de propuestas nos llegaron desde todas las provincias del país, según comentó la AHS, expresando que Cuba es cuna de muchas personalidades del arte y el pensamiento.

A todos los artistas e intelectuales cubanos el agradecimiento, en especial, a quienes reciben el premio entregado cada año por la joven vanguardia artística del país, destacó.

Bienvenidos ahora, de manera especial, a esta organización que jamás deja de hacer y soñar, concluyó la nota de la AHS.