Celebran Encrucijada acto por aniversario 73 del Asalto al CuartelMoncada

Acto por aniversario 73 del Moncad

Una nutrida representación del pueblo encrucijadense se dió cita en el Centro recreativo » Las Almendras», para acompañados de la máxima dirección del Partido en el municipio. así como otros dirigentes, participar en el Acto por el 73 aniversario del Asalto a los cuarteles «Moncada» y «Carlos Manuel de Cespedes».

La fecha se convierte en recordatorio especial, pues en los sucesos participaron los hermanos Abel y Haydée Santamaría Cuadrado; hijos de este pueblo, posteriormente encarcelada ella y él, Segundo Jefe del Movimiento «26 de julio», dejaria de existir físicamente posterior a la acción.

En la jornada se rememoró además la impronta del líder histórico de la Revolución cubana.

Posteriormente se reconoció la labor de las entidades del territorio que más se han destacado en este año en la Producción, la Educación y los Servicios.

En las conclusiones de la celebración, Idalsis Fabré Machado, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Encrucijada, realizó un llamado al pueblo, a seguir el ejemplo de las pasadas generaciones de cubanos, respetar su legado y enfrentar los desafíos que nos imponen estos nuevos tiempos.