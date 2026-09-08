Universidad Central con adecuaciones para garantizar continuidad de estudios

✍️📷 Dalia Reyes Perera/ CMHW

En condiciones muy diferentes, excepcionales, inició la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas el curso académico 2026-2027, tal y como sucede en todos los centros de educación superior del país, de acuerdo con decisiones que responden a la compleja situación económica y social que vive Cuba, agravada por el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético que impone el Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

El modo semipresencial y el reordenamiento con los llamados bloques de cada año, figuran entre las prioridades de la casa de altos estudios, que no renuncia a su misión sagrada: garantizar la formación de los nuevos profesionales que necesita el país.

Así lo declaró a la prensa acreditada la Doctora en Ciencias Neibys Casdelo Gutiérrez, vicerrectora de formación de pregrado, quien explicó que «nos trazamos la estrategia de un curso académico que tuviera como punto de partida el estado de avance de los estudiantes en el curso anterior, porque el segundo periodo del curso anterior transcurrió haciendo ajustes sistemáticos y consecutivos en la medida en que las condiciones en las cuales se salió a la semipresencialidad se fueron manteniendo en el tiempo, fueron modificaciones que se implementaron de febrero a julio; aún en esas condiciones en julio graduamos más de mil 600 estudiantes, pero el resto de los años continuantes tienen situaciones diferentes y decidimos hasta el 8 de septiembre cerrar las asignaturas que quedan por concluir en estudiantes que por situación de lejanía, conectividad y dificultades por el contexto actual le han impedido que avancen como quisiéramos», precisó.

Universidad Central comienza el curso con adecuaciones para garantizar continuidad de estudios

En la Universidad Central comienzan este curso más de mil 600 alumnos de nuevo ingreso, y en total están en la institución más de 8 mil, en 54 carreras en la casa de altos estudios más multidisciplinaria del país, y con la condición de excelencia ratificada recientemente por la Junta de Acreditación Nacional.

«Hemos concebido que el inicio del curso está previsto para nuevo ingreso a partir 14 de septiembre y para los estudiantes de años continuantes a partir del 28 septiembre, ello permite hacer el proceso de matrícula y de ratificación de matrícula y un diagnóstico cercano a la realidad de la situación con la cual los estudiantes concluyeron el curso anterior para planificar su avance, son conceptos del Ministerio de Educación que difieren con los tradicionales conceptos de promoción, puede haber estudiantes que no tengan el ritmo como otros y hay que atenderlos para su progresión, es un reto de los colectivos de carrera y de los colectivos de años académicos para marcar el camino a seguir para atender a los estudiantes con sus particularidades», puntualizó.

En esta ocasión, para no interrumpir el proceso, se han organizado bloques de los diferentes años académicos donde se alternan la presencialidad y la semipresencialidad.

«Otra novedad radica en alternar etapas presenciales con períodos semipresenciales o virtuales, estamos concibiendo la entrada de los alumnos de nuevo ingreso en cuatro semanas con carácter presencial del 14 de septiembre al 9 de octubre, posteriormente organizamos un bloque de cuatro semanas con el año terminal, del 2 al 28 de noviembre y en enero habrá una etapa presencial con el resto de años intermedios, (segundo, tercero y cuarto, y los que lleguen a 5to año), todos los alumnos del curso diurno tienen semanas presenciales, lo cual se debe mantener en el segundo periodo, ello impone la necesidad de replanificar, reajustar de acuerdo con el avance de los estudiantes en sus asignaturas».

Declaró la vicerrectora de la Universidad Central que este diseño y modelo del curso tiene objetivos muy concretos.

«En estas etapas presenciales vamos a tener la oportunidad de trabajar de manera diferenciada, por ejemplo, para primer año, haremos un entrenamiento a la plataforma Moodle para que la dominen una vez que vayan a la semipresencialidad, de igual manera, se adentran en la vida de la educación superior, realizan familizarización con actividades académicas y docentes, ya ellos se llevan las orientaciones específicas de cada asignatura para sus estudios y ejercicios».

Universidad Central comienza el curso con adecuaciones para garantizar continuidad de estudios

«El resto de los años desde el 28 febrero reciben las indicaciones específicas de las asignaturas, prevemos que en segundo y tercero se intensifiquen las evaluaciones presenciales al cierre del primer periodo, vendrán a la presencialidad en enero, mientras que para el cuarto y quinto año vendrán en noviembre, harán el examen de certificación del idioma inglés, uno de los requisitos para su graduación, otro objetivo es que puedan evaluar y cerrar asignaturas, recibirán indicaciones y saldrán a la semipresencialidad para los ejercicios de culminación de estudios, esa modelación debe ir acompañada del proceso de ubicación anticipada que ocurre a inicios del último año académico, regresarán de manera presencial en mayo o junio para hacer la culminación del segundo periodo en aquellos alumnos que deben terminar asignaturas y el estado final de su ejercicio de culminación de estudios, para realizar la graduación en julio del 2027».