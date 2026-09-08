Celebra Casa de Orientación a la Mujer y la Familia aniversario 36

Miembros de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Villa Clara celebraron, en la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, el 36 aniversario de la fundación de la primera institución de este tipo en el país.

El encuentro sirvió de escenario para reconocer a diversas instituciones y organizaciones de masas que, a lo largo de los años, han mantenido un fuerte vínculo y apoyo con la labor del centro. Se sostuvo además un dinámico intercambio con los fundadores, en el que se abordaron temas medulares, haciendo énfasis en la profunda transformación que ha experimentado el actuar de los colaboradores y trabajadores de la entidad a lo largo de estas tres décadas y media.

Con este aniversario, la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia villaclareña reafirma su inquebrantable compromiso con el proceso revolucionario cubano y su misión de continuar transformando la sociedad desde la base, promoviendo el bienestar y la equidad.