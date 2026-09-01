Un bronce con sabor a oro

Gabriel Ernesto León regresó a casa con una medalla de bronce con sabor a oro. Una brillante actuación tuvo Cuba en los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, efectuados del 21 al 27 de agosto en Guayaquil, Ecuador, donde un villaclareño obtuvo medalla de bronce.

Con una doble discapacidad: sordo y discapacidad intelectual, el paraatleta santaclareño de quince años logró su presea de bronce en la especialidad del lanzamiento de la jabalina en open de mayores, mientras en otras competiciones obtuvo el cuarto lugar.

Por primera vez Cuba participa en este tipo de eventos. En esta ocasión lo hizo con una brillante actuación al obtener el segundo lugar panamericano con un total de 29 medallas, de ellas 9 de oro, siendo el atletismo la disciplina que más preseas aportó.

Nuestro campeón fue recibido en la tarde de este lunes en los predios del estadio Augusto Cesar Sandino, en Santa Clara. Estuvieron presentes José Antonio González ,presidente de la subcomisión de atletas en situación de discapacidad en la provincia; Lídice Tomé, presidenta de la ACPDI, así como representantes del INDER, sus entrenadores y familiares.

En un encuentro cargado de alegría y mucho amor, la familia y sus entrenadores felicitaron al joven medallista quien midió por primera vez sus habilidades deportivas en un evento internacional y agradeció la dedicación de sus entrenadores

«Estoy muy contento con este resultado; hubiese querido traer más medallas pero ahora me voy a preparar duro para en las próximas competencias traer cinco medallas a Cuba». Fueron las palabras expresadas por Grabriel a través del lenguaje de señas y pronunciadas por su madre, Daily Otero.

La delegación cubana estuvo representada por 17 atletas de varias provincias: Santiago de Cuba, Granma, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara, siendo estos juegos otra oportunidad para mostrar la fortaleza y desempeño del movimiento deportivo cubano vinculado a las diferentes asociaciones de discapacidad.