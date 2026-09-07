Cuba ya tiene su equipo para preolímpico de voleibol (m) en Canadá

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El director técnico cubano Jesús Cruz anunció el equipo que participará del 11 al 19 próximos en el Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca), con sede en Moncton, Canadá, donde estará en juego el boleto olímpico para la cita multideportiva de Los Ángeles 2028.

Luego de informar la baja de última hora y por enfermedad de José Massó, Cruz ofreció la relación de los 14 escogidos para el preolímpico de Norceca con los pasadores Christian Thondike y Ronaldo Flaquet, los opuestos Alejandro Rodríguez y Daniel Martínez, y los centrales Robertlandy Simón, Alexis Wilson, David Fiel, Thiago Suárez.

Completan la selección los auxiliares Miguel Ángel López, Marlon Yant, Osniel Mergarejo y Yusniel Martí, y los líberos Lázaro Arrechea y Yonder García.

Según el sitio www.norceca.net, Cuba debutará el 11 ante República Dominicana, para a continuacion enfrentar a Guatemala, el 12, y Estados Unidos, el 13, en en el cierre de la fase preliminar de grupos.

El 14 será la etapa de cuartos de final, el 15 comenzará la lucha por los puestos del quinto al octavo, y la semifinal, mientras que el 16 se definirán los lugares quinto y séptimo, y los ganadores de las medallas de bronce y oro.

Recordar que los tres primeros equipos lograran los boletos para el campeonato mundial.

Para el 18 está prevista la semifinal para la clasificacion olímpica y el 19 se decidirá en la final la selección ganadora y dueña del cupo para Los Ángeles 2028.

Las otras selecciones que participarán en la Ciudad canadiense son la anfitriona canadiense, la mexicana y la puertorriqueña.

Estados Unidos ya tiene segura su presencia olímpica por su condición de sede.

Los discípulos de Cruz llegarán a Canadá juegos efectuar varios partidos amistosos y de preparación, en especial el torneo cuadrangular celebrado en Italia, donde terminó invicto en sus tres salidas a la cancha.

En su último encuentro derrotó a Brasil, con sede en Messina, PalaRescifina, con pizarra de 3-1 (19-25, 25-21, 25-23 y 25-18), después de superar a Alemania y los anfitriones italianos.

Frente a los germanos la victoria fue de 3-2 (25-23, 25-23, 20-25, 21-25 y 21-19), pero con escenario en Reggio Calabria, mientras que contra los locales fue en Messina, 3-2 (25-22, 21-25, 16-25, 25-19 y 15-13), en ese orden.

La selección la integraron los pasadores Christian Manuel Thondike Mejías y Julio Alberto Gómez Gálvez, los atacantes Nivaldo Nadhir Días Gómez, Marlon Yant Herrera y Miguel Ángel López Castro, y los centrales David Fiel Rodríguez, Robertlandy Simón Aties, Thiago Suárez Mendoza y Alexis Wilson Velázquez.

Completaron el equipo los opuestos Alejandro Miguel González Rodríguez y José Israel Masso Álvarez, y los líberos Yonder García Álvarez y Lázaro Arrechea Najarro.

Anteriormente, los pupilos de Cruz participaron en otro torneo de preparación y amistoso en Rusia, donde cerraron con triunfo de 3-0 ante la escuadra local, con sede en Ufa, capital de la República de Bashkortostán.

Los parciales fueron de 25-22, 34-32 y 25-20, resultado con el que se despidieron del tope con balance de dos victorias y un revés

También superaron 3-1 (21-25, 25-22, 27-25 y 25-21) a Bielorrusia, pero después perdieron 0-3 (16-25, 19-25 y 22-25) contra los iraníes.

La selección de la mayor de las Antillas llegó a Bashkortostán luego de dividir honores, en ambos casos en cinco sets, en encuentros de preparación con el Dinamo LO, en Sosnovy Bor, ciudad de la región de Leningrado.

Primero cayeron con parciales de 25-21, 23-25, 25-21, 15-25 y 12-15, pero después se desquitaron con tanteadores de 25-20, 25-27, 25-19, 23-25 y 15-11, muy buenos resultados ante una selección de alto nivel competitivo.

Sin duda, un excelente fogueo para los cubanos de cara al preolímpico de Moncton, donde estará en juego desde el día 11 el boleto olímpico de Norceca para Los Ángeles 2028.