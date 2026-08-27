Santa Clara se vestirá de letras durante 34 Feria Internacional del Libro

✍️📷 Oscar Salabarría Martínez/CMHW

La 34 Feria Internacional del Libro y la Literatura en Villa Clara se desarrollará desde este 27 hasta 30 de agosto, con un programa que, a pesar de su menor duración en comparación con ediciones anteriores, mantiene la excelencia y la diversidad que caracterizan a este evento cultural.

Así lo confirmó a la prensa Reldy Rodríguez González, Subdirector Provincial de Cultura, quien precisó que la inauguración oficial tendrá lugar en la noche de este jueves, en áreas del Parque Leoncio Vidal, en el centro de la ciudad de Santa Clara.

En esta edición, Rusia es el país invitado de honor. La cita literaria estará dedicada a los escritores Marilín Bobes y José B. Lara; mientras que la presidencia de honor aquí recaerá en el destacado intelectual Alberto Rodríguez Copa, natural del municipio villaclareño de Encrucijada.

El programa principal sesionará en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial; el programa literario, en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano; y el programa Cuba Digital, en el Centro de Promoción y Arte de la Literatura «Sigfredo Ariel», la conocida librería de Artex en el Boulevard santaclareño.

El programa juvenil tendrá como escenario el Café Literario; el emblemático Pabellón Tesoro de Papel, la Casa de Cultura Juan Marinello; y la Sala René Batista Moreno, en esta ocasión, se trasladará a la Galería del Fondo de Bienes Culturales, sita en la calle Luis Estévez, variando así su sede tradicional.

Las acciones de extensión cultural llegarán a comunidades y a centros penitenciarios, con la participación de la Sala Verde Olivo y el programa Nuestra Historia. Como cada año, se mantendrá la emotiva visita al proyecto social «Por una Sonrisa».

Entre los espacios de mayor convocatoria y arraigo popular, el directivo destacó tres propuestas que se repetirán con frecuencia diaria: La Hora de la Verdad, a cargo del escritor Arístides Vega Chapú, en el patio interior del Hotel Central; Otro Discurso de Eva, conducido por la escritora Iliana Pérez Raimundo, en el Parque Leoncio Vidal; y El Ojo Milenario, del escritor Yasmani González Hernández, también en la principal plaza cultural de la ciudad.

La cita tendrá como única sede a la urbe santaclareña, concentrando durante cuatro días el quehacer literario y la promoción de la lectura en la capital provincial, en un ambiente que promete un espacio necesario: reencontrar al público con los libros y sus autores.