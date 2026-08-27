Cuba bronceada en el Voli Continental Norceca

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Cuba realizó una contundente actuación al vencer a República Dominicana, anterior campeón, para quedarse con la medalla de bronce en el Campeonato Continental Norceca femenino de voleibol.

Las vencedoras lograron recuperarse del revés frente a Canadá, en semifinales, que resultó ganadora del oro sobre Estados Unidos. Las cubanas se impusieron 3-0 a las anfitrionas quisqueyanas, por 3-0 (26-24, 25-17, 25-18), en tanto las canadienses superaron a las estadounidenses, 3-2 (25-23, 25-23, 20-25, 18-25, 15-10).

El bronce representa la presea 23 para Cuba en la historia del evento, la tercera de este color, que se suma a 13 de oro y siete de plata. Cerró la competencia con balance de cuatro éxitos y dos reveses, ante las locales en la fase de grupo y Canadá, en semifinales, para adjudicarse una presea después de 15 años de espera.

Las muchachas de la Mayor de las Antillas consiguieron ventaja en el ataque (46-34), en los bloqueos (11-7), en los servicios directos (1-0), y ambas selecciones cometieron 18 errores no forzados. Fue un encuentro en el que las dominicanas llegaron a tener ventaja en el primer set de 23-21, pero una reacción de sus adversarias las situó arriba en el marcador, 24-23, para posteriormente cargar con la victoria.

Regla de la Peña sobresalió en todo el certamen y en el partido anotó 17 puntos, todos en ataque, seguida por Laura Suárez, 13. La experimentada Gretel Moreno recibió el premio a la Mejor Acomodadora y Yanisleidis Sánchez brilló como la Mejor Líbero y Defensa. La líbero canadiense Kacey Jost resultó Jugadora Más Valiosa, por su contribución a la primera medalla de oro de su país.

Canadá concluyó el evento invicto 5-0, y alcanzó su presea 14 en total: un oro, dos plata y 11 bronces.

El director técnico de las cubanas, Luizomar De Moura, agradeció profundamente a República Dominicana «por permitirnos pasar una temporada de entrenamiento en Santo Domingo, de mucho valor para nosotros. Este equipo está creciendo técnicamente, pero más relevante es la estrategia. Las muchachas ya ven el juego con más lucidez, lo que es muy importante».

Cuba enfrentará otra vez a República Dominicana y Canadá a Puerto Rico, en la primera de dos jornadas del clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en este mismo escenario. Estados Unidos, que concluyó segundo en el Continental Norceca, no participará por estar asegurada para la cita del 2028.