Santa Clara vive su Fiesta del Libro

📷Dalia Reyes Perera/ CMHW

En versión discreta, pero profunda y certera se realiza en Santa Clara la Feria del Libro, que tiene como presidente de honor en la región, al escritor Alberto Rodríguez Copa, autor y profesor de Encrucijada.

En una ciudad letrada y eminentemente cultural empezó la Feria del Libro con una gala artística donde la poesía fue hilo conductor, hilvanando a la música, a la danza, al performance, hasta dar paso al escritor y profesor Alberto Rodríguez Copa, presidente de honor de la feria villaclareña, quien dedicó elogios al evento.

En versión reducida, la Feria del Libro abrió con un panel sobre la vida y obra de Rodríguez Copa, con la presentación de sus libros, y con ese intercambio esperado entre públicos y autores.

Varios son los Programas, entre ellos, el literario, el principal, el infantil, y juvenil, el de extensión, el digital, la sala René Batista, el programa de la Uneac, y el de la Sala Verde Olivo, a los que se suman los artísticos, y los múltiples espacios de diálogo y poesía, respaldados por el potencial literario.