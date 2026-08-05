Ocurre derrumbe en el municipio de Remedios

Tomado de ACN/

#ÚltimoMinuto

Un derrumbe total en una estructura abandonada en el municipio Remedios ocurrió en la tarde de este miércoles dejando a varias personas atrapadas en su interior.

Se estima que aproximadamente tres ( este número puede variar) individuos se encontraban en el inmueble al momento del colapso.

Inmediatamente tras el incidente, fuerzas del Comando Provincial de Bomberos y equipos de la Cruz Roja se desplazaron al lugar para iniciar las complejas labores de salvamento y rescate.

Paralelamente, se activó el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) con el objetivo de proporcionar atención inmediata a los afectados una vez sean extraídos.

Las máximas autoridades del territorio, encabezadas por Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armás, acudieron al sitio del suceso para supervisar las operaciones y coordinar los recursos necesarios.

La información se encuentra en pleno desarrollo mientras los equipos de emergencia trabajan arduamente para rescatar a las personas atrapadas.

Las labores se desarrollan en un escenario calificado de alta peligrosidad y complejidad, dadas las características del inmueble colapsado.

En estos momentos, efectivos del Comando Provincial de Bomberos han desplegado drones sobre el terreno para la geolocalización precisa de los desaparecidos entre los escombros.

En el lugar se han concentrado todos los equipos necesarios para este tipo de contingencias, incluyendo grúas, palas y otras máquinas de trabajo pesado, que son cruciales para el desescombro.

Asimismo, equipos médicos y varias ambulancias permanecen en el sitio, listos para brindar atención inmediata a los sobrevivientes una vez sean extraídos.

Mientras tanto, se está ofreciendo especial atención y apoyo psicológico a los familiares de las personas atrapadas, quienes aguardan con esperanza el desenlace de la operación.

Las máximas autoridades del territorio, presentes desde el inicio de la emergencia, continúan supervisando de cerca las acciones de rescate.

La información se mantiene en desarrollo.