En Villa Clara, Feria del Libro 2026

✍️📷Leonor Esther Martínez/CMHW

La presente edición, que Cuba dedica a Rusia como país invitado y a Marilyn Bobes y José Bell, tendrá en Villa Clara como Presidente del honor al escritor Alberto Rodríguez Copa.

Sesionará el Programa Principal en «La Luna naranja»; el Literario en el Centro de promoción Cultural Latinoamericano; el Pabellón infantil «Tesoro de papel» en la Casa de Cultura «Juan Marinello»; y el Juvenil en el Café literario.

La Sala «René Batista» radicará esta vez en la Galería Luis Estévez #9; el Programa Cuba Digital en el Centro de promoción «Sigfredo Ariel»; y el Programa de la UNEAC en su Foro Agesta.

También organizan actividades de extensión a las comunidades.

El proyecto «Nuestra historia» tendrá su sede en la Sala Caturla viernes y sábado en doble sesión, mientras citas especiales serán «La hora de la Verdad», en La Luna Naranja; «Otro discurso de Eva» y «El ojo milenario», ambos en el Parque Leoncio Vidal.

A las presentaciones de títulos se unirán poetas y repentistas, los Tríos «Palabras» y «D’lirio»; Yatzel Rodríguez y Liane Pérez, y para el cierre de la Feria el domingo en la mañana, anuncian la presentación del Guiñol de Santa Clara, la trovadora Yeni Turiño y la Camerata estudiantil «Néstor Palma».

Novedades editoriales tanto impresas como en formato digital podrán adquirirse en los diferentes programas de la Feria del Libro 2026, que transcurrirá viernes, sábado y domingo en Santa Clara.