Reconocidos intelectuales cubanos presentaron novedades en 34 Feria Internacional del Libro en Villa Clara

✍️📷 Dalia Reyes Perera/ CMHW

Prestigiosos intelectuales cubanos presentaron en Villa Clara importantes títulos como parte de las jornadas por la 34 Feria Internacional del Libro, que cierra sus puertas este domingo en la ciudad de Santa Clara.Reconocidos intelectuales presentan textos en Feria del Libro en Villa Clara

Durante el Programa principal, en la Sala Alejandro García Caturla, de la Biblioteca Provincial Martí, y con la presencia de Juan Rodríguez Cabrera; Presidente del Instituto Cubano del Libro, fueron presentados dos textos de la Editorial Capitán San Luis sobre la vida e impronta del Comandante en Jefe y la Revolución Cubana: “Fidel Castro ¿Qué se encontró al triunfo de la Revolución?”, y “La fruta que no cayó: la intervención de Estados Unidos en Cuba”, de la autoría de Ángel Jiménez González y René González Barrios.Reconocidos intelectuales presentan textos en Feria del Libro en Villa Clara

Durante la presentación, Michel Torres Corona, director de la Editorial Nuevo Milenio, de Ciencias Sociales y Políticas y del Programa televisivo Con filo, significó que «con estos dos libros se le rinde tributo a la Revolución y a la resistencia del pueblo cubano; nuestra nación se sostiene sobre millones de personas que resisten y empujan un país. Por eso es que salvaguardamos la Revolución que permite que haya Feria, que se haga poesía, que hablemos de historia; y esa es la razón de que tanta gente esté dispuesta a defender a Cuba», puntualizó.

Y remarcó: «Son títulos que tienen relación con una de las aristas del pensamiento e impronta de Fidel, que es el antimperialismo, enfrentar un enemigo poderoso al que muy pocos en el planeta le presentan hoy resistencia, pero Cuba sigue siendo esa trinchera donde incluso en asimetría incomparable, seguimos tratando de que el avasallador empeño de Estados Unidos de decidir los destinos de Cuba no se concrete, es el mejor homenaje a Fidel en su Centenario, ser consecuentes, coherentes y hacer que este proyecto político revolucionario de hacer una República donde el culto a la dignidad plena del hombre que predicaba Martí sea una realidad, es el mejor homenaje a Fidel; hay que seguir batallando, resistir, no claudicar, que este año nefasto en términos materiales lo recordemos como el año en que le rendimos homenaje por su resistencia, seguir haciendo ferias, regalando libros, vendiéndolos a precios más asequibles subvencionados por el Estado es una de las bellas locuras que solo puede permitirse un pueblo en Revolución»

Más adelante remarcó: «La resistencia tiene el objetivo primario de sobrevivir, resistir, no claudicar, la cultura le da sentido a esa resistencia, sin la cultura no hay justificación para la resistencia, en las peores condiciones económicas es la cultura lo primero que hay que hay que salvar, porque es lo que nos salva y que la nación no desaparezca».

Durante la jornada, que también contó con la presencia de Serguey Pérez, Director de Cultura en Villa Clara, se presentó el libro “Contar lo incomprensible”, nacido a partir de un proyecto del Ministerio de Cultura.

La obra del reconocido y prestigioso poeta Ricardo Riverón, Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Villa Clara, fue editada por Yamil Díaz y a decir de su presentador, Jorge Luis Mederos, Veleta, son poemas entrañables y necesarios.

«Uno establece una relación única con la poesía, somos de una generación que creció con el libro de papel. Hay que aportar pensamiento con la poesía, transmitir momentos emocionales», confesó Riverón.

Asimismo el prestigioso intelectual cubano Enrique Ubieta, Director de la Revista Revolución y Cultura, presentó los dos últimos números de esa publicación, impresos gracias a la solidaridad y la ayuda de varios países, y los cuales contienen interesantes artículos del panorama cultural de la isla y del mundo.

Sobre la realización de esta feria y el mensaje que el evento ofrece al mundo, puntualizó.

«Lo que el enemigo de la nación quiere es que Cuba se paralice, y la Feria y las actividades culturales demuestran que las personas no sólo viven de cosas materiales que las necesitan, pero que también necesitan de lo espiritual. Lo demuestra cómo se hace una feria con tanto esfuerzo y carencias y un público va a a buscar libros, es que el pueblo necesita de esa espiritualidad, este es un pueblo resistente, resiliente que lucha por vivir, una sociedad estrangulada que es capaz de reír, bailar, de buscar libros, es un pueblo grande. Santa Clara es sorprendente, yo he estado en las calles con múltiples actividades culturales, una ciudad universitaria, con trovadores excepcionales, escritores importantes, una de las capitales culturales de Cuba».

Consideró el prominente intelectual que ante las complejas realidades que vive Cuba «No hay opción, la nación cubana nació de la colonización, y como único puede existir es negándola, siendo anticolonialista, anticapitalista, hay que resistir, es duro decirlo pero es la única manera de sobrevivir como colectividad y como nación, es la manera de construir el futuro», culminó.