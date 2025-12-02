Celebra Textilera Desembarco del Granma aniversario 46 de su creación

El colectivo de la textilera Desembarco del Granma celebra este 2 de diciembre el aniversario 46 de su inauguración con una estabilidad en sus producciones a pesar de las sostenidas limitaciones económicas.

Según su director general, Javier Acosta Ruíz , estas producciones han sido una proeza de su colectivo laboral que ha impedido a toda costa detener los telares.

La empresa textil, fundada por el Comandante en Jefe y una de las mayores industrias en el centro de Cuba, tiene como objeto social la confección y comercialización de gaza quirúrgica para todo el país, hilos de cocer, tejidos para uniformes escolares y del MININT, así como la tela para ataudes.

Además, una amplia aceptación distinguen las confecciones de tejidos estampados para manteles, cortinas, vestuario, de entre otros usos.

A 46 años de abrir sus puertas, en la Desembarco del Granma de Villa Clara, y tras varios procesos de reconversión de sus producciones, sus trabajadores mantienen el compromiso asumido con el lider de la Revolución de mantener sus confecciones líderes, además diversificar los surtidos para insertarse en el mercado en divisas.

Por ello este 2 de diciembre, ocasión del aniversario 46 de la textilera Desembarco del Granma, fue oportunidad para reunir a su colectivo laboral y reconocer a un grupo de trabajadores con una trayectoria laboral destacada, así como a sus fundadores, pilares de la mayor empresa textil del país .

Jesús Franco Moya, en nombre de los 21 fundadores de la empresa rememoró aquellos primeros años de donde cerca de cinco mil trabajadores daban vida a los más de 1400 telares .

El acto político cultural amenizado por los estudiantes de la escuela de arte Olga Alonso y la escuela primaria Victoria de Girón estuvo dedicado al líder al centenario del natalicio del líder de la Revolución.