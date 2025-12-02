Siembran primer caguairán en la Plaza del Che en homenaje al centenario de Fidel

✍🏻📸Dalia Reyes Perera/CMHW

Miembros de la Sociedad Cultural José Martí sembraron en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara el primero de seis caguairanes que serán plantados en esta provincia en tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año de su centenario.

Para perpetuar el legado de Fidel, imprescindible en estos tiempos que vive Cuba, integrantes de la Sociedad Cultural José Martí en Villa Clara sembraron un caguairán, precisamente en los exteriores del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara, donde se izan las banderas cubanas y del Movimiento 26 de julio.

El acto entraña compromisos y forma parte de las actividades por el Centenario del Comandante en Jefe que implementa la organización en el país, explicó el Máster Leonardo Pérez Leyva, presidente de la filial villaclareña.

«Estamos dando continuidad al plan de la Sociedad Cultural José Martí con la propuesta de siembra de cien caguairanes en el centenario de Fidel, idea del Presidente Eduardo Torres Cuevas, una idea con un simbolismo muy grande, y que lamentamos su pérdida recientemente, aunque sus enseñanzas siguen vivas», señaló el experto.

Villa Clara sembrará seis de estos árboles que significan resistencia inquebrantable; cuatro de ellos en Santa Clara, y los otros en los municipios de Sagua la Grande y Camajuaní. Ya el primero de ellos quedó plantado en la catedral de las causas justas, la Plaza del Che.

En ese contexto, dijo Pérez Leyva: «ha sido un acontecimiento fundamental, las relaciones entre Martí y Fidel, y el director del Complejo Reday René Armas en este encuentro hizo referencia a la relación de Fidel y el Che, escogimos el lugar porque la caravana que vino de La Habana y trasladó sus cenizas hizo un alto aquí, es como si fuera la caravana de la libertad que él encabezó, pero de manera inversa, lo que se trata es mantener las ideas de Fidel, el Comandante consideraba que su contribución a la revolución cubana era haber sintetizado las ideas de Martí, del marxismo leninismo y haberlas aplicado en nuestra lucha, es un símbolo de futuro».

Por su parte, el Doctor en Ciencias Félix Enrique Gomara Tristá, presidente del Consejo Martiano de la Sociedad Cultural José Martí en Santa Clara, significó que para la capital villaclareña, la ciudad de la patriota y benefactora Doña Marta Abreu y del Che es motivo de orgullo cubanísimo haber comenzado esta siembra de caguairanes por la plaza guevariana.

«Para Santa Clara constituye un honor, pues de seis caguairanes que tendrá la provincia, cuatro serán nuestros, hoy sembramos el primero en el Complejo Escultórico, también sembraremos en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech el 18 febrero, asimismo, el 15 de marzo estaremos en la Universidad Central y el otro sitio es la Empresa Agrícola valle del Yabú el 9 de junio, será un momento para reactivar la Sociedad Cultural José Martí y firmar cartas de intención para rendir homenaje a nuestro Comandante en Jefe y a José Martí».

Y añadió: «fue un momento histórico sembrar un caguairán, muy cerca de las banderas cubanas y del Movimiento 26-7, es algo que queda para los hijos, nietos y bisnietos».

Al pie de esos caguairanes se realizarán disímiles actividades de homenaje al Comandante en Jefe en sus cien años, con encuentros previstos entre combatientes, jóvenes, niños, así como colectivos obreros, entre otros.

«Esos cien caguairanes lo que van a representar es el símbolo de la resistencia, de la libertad, la tenacidad del pueblo cubano, Fidel está con nosotros convocando la defensa de la libertad alcanzada el primero de enero de 1959», concluyó el presidente de la filial villaclareña de la Sociedad Cultural José Martí.